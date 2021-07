Durante gran parte del 2020 y en plena pandemia, los enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos llevaron adelante una serie de medidas para hacer visible su reclamo. A las manifestaciones y Asambleas en la sede del nosocomio, le siguió una toma pacífica del Ministerio de Salud y Ambiente de a provincia. Después llegaría la decisión de un acampe frente a la Casa de Gobierno y tal vez la medida más extrema, el inicio de una huelga de hambre por parte de su principal referente, Manuel Piris. Eran días en que empezaban las reuniones de la paritaria sectorial de salud que empezaba a delinear y debatir distintos aspectos del convenio colectivo de trabajo.

Sin embargo, a pesar de todas las acciones, poco y nada cambió de lo que se reclamaba.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el enfermero Manuel Piris dijo "todo arrancó por la modificación del articulo 59° del convenio colectivo de trabajo donde no nos reconocían los francos compensatorios. Hubo una promesa en el medio del Ministro Camino de atender nuestro pedido, pero siguieron avanzando"..

"Hoy los trabajadores de la 1200 y 1795 terminaron con mayor carga horaria; hoy la gente comienzan a tomarse las licencias, que antes eran de días hábiles y ahora son corridos; se redujo la cantidad de horas de guardia que tenían los ingresantes. Todo esto quedó tras las negociaciones de los sindicatos que terminaron firmando en convivencia con el gobierno".

Consultado sobre los motivos por los cuáles no se logró revertir la situación analizó "lo primero que falta en Santa Cruz es justicia, y después sindicalistas y sindicatos que representen a los trabajadores y no que terminen por conveniencia, aprobando todo lo que plantea la patronal. Se necesita un Ministerio de Trabajo que sea árbitro y cuide las leyes laborales. Nosotros en vez de ser 20, deberíamos haber sido 200 o 300 colegas manifestándonos, haciendo valer nuestros derechos, pero no se dio. Tal vez no era el momento" evaluó Piris.

Piris reiteró que buscará el armado de un Sindicato de Enfermería para hacer valer los derechos del sector "la idea de armar esto sigue firme, ahora me volvieron a pedir que el padrón de avales sea de personal de enfermería, algo que ya había presentado en el 2017. No importa, lo volveré a presentar y seguiremos adelante con el objetivo de armar el Sindicato".