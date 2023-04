Claudio Galli: “Hay que cambiar el estereotipo de producción privado en Santa Cruz"

Cada 10 de abril se celebra el día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Esta fecha fue establecida en el año 1982 y es en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay quien fue el primer argentino y latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 por sus investigaciones en Fisiología y Medicina.

Claudio Galli, CEO de Robótica Patagonia, dialogó con EL MEDIADOR y comentó “somos una pequeña fábrica santacruceña que fraccionamos para que se vea la tecnología de la Patagonia”.

“Para hablar de Ciencia y Tecnología, hay que cambiar el estereotipo de producción privado, de qué tendría que hacer la provincia: una provincia que provea materia prima o una provincia que genere valor agregado a un producto final”, enfatizó.

Y agregó: “Hay muchas cosas que en el país no se fabrican, y hay que importarlas. Nosotros fabricamos impresoras 3D y drones, arrancamos con eso dando talleres y demás. Bregamos por una Ciencia y Tecnología que pueda sacar productos de valor agregado desde nuestra provincia”.

“Si no enseñamos otros oficios, vamos a seguir siendo un país de materia prima. No creo que no haya impulsos o créditos, pero hay mayor oferta en otro tipo de cursos que te tientan más rápido”, sentenció.

Asimismo, se refirió a cómo impactó la pandemia por el Covid-19 en Robótica Patagonia: “El tema de la pandemia, nos llevó quince días entender lo que sucedía, a nosotros nos benefició como empresa, desarrollamos el busca vena. Sacamos un producto desde Río Gallegos hacia todos lados y nos vinculó con gente de otros lugares, empezamos a trabajar con otras tecnologías, otra visión del diseño. Nos cambió el esquema de venta, trabajo, diseño que tenemos”.