El analista político, Rubén Zárate, hizo un análisis de las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa en diálogo con EL MEDIADOR: “Son todas medidas orientadas a mejorar la capacidad de consumo de la población, en particular de aquellos que tienen ingresos fijos, o aquellas que son muy pequeñas empresas o emprendimientos. Es importante porque es un reconocimiento a que la inflación está agravando la calidad de vida, basada en la capacidad de compra que ha disminuido mucho por parte de los argentinos”.

“Tiene un carácter correcto la medida, y por otra parte dinamizaría el mercado interno que permite mantener los empleos y la capacidad productiva. Hay otro aspecto, es el hecho de que muchos gobernadores e intendentes, Cámaras empresariales han salido a plantear que no están de acuerdo y que no van a ejecutar esta suma fija que favorece a los argentinos”.

“Se ha introducido en un debate de carácter político e ideológico, lo cual no me parece adecuado porque se debería privilegiar las mejoras a las familias argentinas y no especular sobre la posible unidad política”, subrayó el politólogo.

Asimismo, Zárate sentenció: “Es necesario recuperar cierta sensibilidad sobre la situación de las familias, y el instrumento de sumas fijas es viable y útil desde el punto de vista público”.

“Cumplir los dos roles habilita a que sea objetado o criticado desde el punto de vista electoral, esto es una cuestión de resultados y no de anuncios, si el dinero efectivamente llega al bolsillo de los trabajadores, en ese caso, Sergio Massa tendrá el reconocimiento de haber implementado estas medidas”, argumentó respecto al escenario electoral.

Qué pasa si hay ballotage

“No veo garantizado el ballotage, Milei ha encontrado un tono y una conexión con la sociedad argentina, se trafica una serie de posiciones porque él se presenta como un discurso nuevo y renovado, pero cuando uno rasca un poco te encontras con los menemistas. Son discursos nuevos de base neoliberal, atrás de eso se encuentra quien tiene intereses en el sector financiero y quienes tuvieron un protagonismo muy alto cuando se privatizaron la mayoría de las empresas en la Argentina”, remarcó.

Respecto al escenario electoral, aseveró: “Si hubiera un ballotage, el que mayores posibilidades tiene de ingresar es Sergio Massa con Milei, se nota un desplome fuerte por parte de Patricia Bullrich, que no encuentra el tomo de enfrentar a Javier Milei”.

“Hay una debilidad ideológica de Milei que no se parece en nada al liberalismo argentina, es un discurso de la ultraderecha contemporánea, agresiva con el Estado, bienes públicos y con cualquier decisión política beneficie o no a los argentinos. La sociedad tomó la decisión de deshacerse de una parte de la política argentina”, explicó.