Malestar de trabajadores de UOCRA tras 45 despedidos de PERMACO en obra del Hospital

Son 45 los telegramas de despido que se cursaron por parte de la empresa PERMACO, que lleva adelante la obra de ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos en la esquina de calles 25 de Mayo y Ramón y Cajal, una infraestructura sanitaria destinada al futuro Hospital de Niños.

Justo allí los trabajadores de la construcción realizaron hoy una asamblea que contó con la presencia de Matías Quinteros, delegado de la UOCRA en Santa Cruz.

"Estamos preocupados por esta situación sobre todo porque más allá de la ayuda que podemos dar desde el gremio, nuestros compañeros quieren y necesitan trabajo" sentenció, al tiempo que pidió "responsabilidad" en el otorgamiento de obras por parte de los gobiernos, ya que aseguró "hay empresas que son poco serias".

Quinteros se refirió también al ataque que sufrió día atrás en su domicilio particular y aseguró "yo entiendo el enojo de los compañeros, y no soy rencoroso, los perdono" y acotó que "no está bueno que los gremios se vean involucrados en situaciones violentas".