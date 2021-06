La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo respaldó este miércoles los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional que extienden hasta fin de año la emergencia sanitaria y prorrogan hasta el 9 de julio las restricciones a la circulación, entre ellas la medida que limita la llegada de vuelos desde el exterior, como parte de las medidas sanitarias frente a la actual etapa de la pandemia.

La comisión que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), avaló este miércoles los dos DNU dictados por el presidente Alberto Fernández para contener la propagación del coronavirus ante la segunda ola de la pandemia, sin el aval de la oposición de Juntos por el Cambio que puso en duda la legalidad de la convocatoria y presentó dictamen de rechazo.

Al rechazar los argumentos de JXC, Cleri precisó que la convocatoria contó con el acuerdo del vicepresidente de la comisión, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), recordó que "así son los usos y costumbres de la comisión, donde se busca consensuar con los integrantes de la mesa" y agregó: "Tratamos de trabajar constantemente y por eso citamos hoy".

En la reunión, los legisladores debatieron el DNU 167, emitido el 11 de marzo de 2021, que extiende la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de diciembre y el 411, del 25 de junio de 2021, que prorroga medidas de contención para mitigar la propagación del virus hasta el próximo 9 de julio.

La medida contempla las restricciones de los vuelos que llegan desde el exterior, incluida en un apartado que estableció que podrán arribar al aeropuerto de Ezeiza hasta 600 pasajeros, medida rechazada desde Juntos por el Cambio.

Para precisar los alcances de los decretos, el diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) compartió gráficos de evolución de la situación epidemiológica de cada una de las provincias y si bien dijo que la cantidad de casos "es alta todavía, las tasas están descendiendo", a la vez que calificó de "estrategia inteligente" a la de restringir vuelos para "demorar que llegue la variante Delta" al país.

En esa línea, la senadora del Frente de Todos por Formosa, Maria Teresa González, afirmó que "no cabe duda que las medidas del Poder Ejecutivo tienen efectos favorables descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones" y puso de relieve que "las vacunas están llegando y están siendo administradas y suministradas de la mejor manera posible".

Desde la oposición, el diputado del PRO, Omar De Marchi, dijo que la reunión fue citada "con menos de 24 horas de anticipación, dejando en letra muerta el reglamento que establece que debe hacerse 48 horas antes" y pidió a Cleri que cumpla con el reglamento, al advertir que, de lo contrario, "judicializar es la salida".

A su turno, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, reiteró el rechazo de ese espacio a los DNU del Poder Ejecutivo y dijo que "el presidente viola la autonomía de las provincias y el federalismo, así como la división de poderes", al afirmar que "insistir con medidas que ya la Corte Suprema anuló, es francamente incomprensible" y considerar que "es un alzamiento y hace dudar del buen juicio del presidente".

También, el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), anticipó que JXC presentará un dictamen de rechazo a ambos decretos y dijo que, de ratificarse, "se termina de desbaratar el principio de división de poderes", al sostener que "el presidente pasará a la historia como el presidente de los DNU".

En uno de los tramos más tensos de la reunión se produjo un cruce entre Cleri y el radical Luis Petri, que calificó de "desastrosa" la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y tildó de "inconstitucionales los DNU", al sostener que "no es cerrando aeropuertos con un cupo injustificado que se frena la pandemia" sino con "mayor vacunación".

"Pida la palabra señor presidente, no me cercene el uso de la palabra, quédese callado, me interrumpe porque no le gusta lo que estoy diciendo", aseveró Petri, cuando el presidente de la comisión le pidió al mendocino que "vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo".

En los considerandos del Decreto 411/2021 el gobierno nacional se refiere a la preocupación por las nuevas variantes de virus, en especial la Delta, que tiene mayor contagiosidad y transmisibilidad que las detectadas con anterioridad.

En cuanto a la situación epidemiológica actual del país, en los considerandos de la norma se indica que "entre las semanas 15 y 19 se observó un pequeño descenso de casos posiblemente relacionado con las medidas implementadas a partir del 15 de mayo" y que "se registra un descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones".

Finalmente, Cleri anunció que convocaría a una nueva reunión de la comisión el próximo lunes para continuar con el tratamiento de varios DNU del Poder Ejecutivo que aún no habían podido ser debatidos por la comisión.

FUENTE: Télam.