La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Roxana Reyes, recibió este martes a Marisa Graham para abordar el informe anual de gestión de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que encabeza.

Se abordó el tema del abandono escolar y la falta de datos de muchas provincias sobre el abandono agravado durante la pandemia, posibilidades de acceso a la salud y educación entre otros.

“Es fundamental avanzar sobre ley de capacitación en materia de derechos de niñez, para tener la perspectiva de la niñez como sujetos de derecho a proteger, Es la ley que estamos defendiendo en consecuencia de los casos Lucio y Abigail entre otros. La agenda de la niñez debe ser colocada en el centro de la agenda pública ante un contexto del 50% de niños pobres en la Argentina”, sostuvo Roxana Reyes.

“Los números son alarmantes, estamos hablando de uno de cada dos niños que son pobres, se estima que, sin contar asignación universal por hijo, ni apoyos estatales sería aún mayor del 65 % que se está manejando, cifra alarmante que determina que hay que tomar medidas urgentes para la protección de la niñez”, indicó la legisladora.

Además, la Defensora Nacional remarcó la preocupación y alertó a los legisladores sobre el recorte en áreas del Estado y que afectan directamente a programas destinados a la asistencia de hijos de víctimas de femicidio contemplado en la ley Brisa, analizando posibles acciones legales contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

“El gobierno nacional no tiene en agenda la niñez, no está en foco, no la están protegiendo. El gobierno nacional tiene una sola agenda, una sola prioridad y es la impunidad, eso es lo que nos lleva a la situación de crisis con peleas intestinas”, finalizó Roxana Reyes.