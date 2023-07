Asume el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva

El nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, inició este sábado su tarea pastoral en la Ciudad de Buenos Aires en reemplazo del cardenal Mario Poli, con una misa en la Plaza de Mayo, frente a la catedral metropolitana. Con la presencia del presidente Alberto Fernández, el arzobispo elegido por el Papa Francisco expresó: "No podemos darnos el lujo de seguir alimentando fragmentación en lugar de esperanza".



García Cuerva llamó a "hacernos cargo y no mirar para otro lado" ante "una realidad económica y social que duele y congela el alma" y pidió "no fomentar la profundización de la grieta". "Hoy estamos llamados a reconocer que, entre nosotros, hay personas, familias, amigos que están sufriendo; que se sienten lastimadas en su esperanza: las familias que siguen llorando a los más de 16.000 fallecidos por Covid en la ciudad; los ancianos abandonados o dejados de lado; quienes sufren adicciones, violencia en todas sus formas, angustia y pánico; quienes viven en situación de calle o en viviendas precarias, o tantos y tantas que, desvelados, hacen malabares buscando llegar a fin de mes", dijo el arzobispo en su sermón.

Se refirió también a aquellos que "ya no tienen ganas de seguir; paralizados en sus sueños, golpeados por una realidad económica y social que duele y que congela el alma" y pidió: "Hacernos cargo, no mirar para otro lado". "Frente a una realidad tan compleja, donde la impotencia parece tener la última palabra y el 'sálvese quien pueda' puede volverse un canto de sirenas, el evangelio nos regala un canto aún más esperanzador: nadie puede cargar solo al paralítico, nadie tiene sólo las respuestas; es necesario, aprender a encontrarnos y reconocer que somos una comunidad", expresó García Cuerva.

Tal como anticipó Ámbito, el pasado 26 de mayo, el Papa Francisco designó a monseñor García Cuerva arzobispo de Buenos Aires y aceptó la renuncia presentada por el cardenal Mario Poli, al haber cumplido 75 años el 29 de noviembre de 2022. Así, el monseñor García Cuerva, de 55 años, será el 13° arzobispo (y el 28º diocesano) de la arquidiócesis de Buenos Aires.

En una carta a la futura comunidad arquidiocesana, el arzobispo electo consideró necesario “salir de nosotros mismos, tener un corazón abierto, superando nuestros propios límites”; animarse “a la diversidad propia de la ciudad, y forjar entre todos la cultura del encuentro de la que tanto nos habla el Papa Francisco, frente a la cultura de la indiferencia”.

“Nos iremos encontrando en la calle, en el colectivo, en el subte, en las parroquias y colegios, o en una plaza, e iremos compartiendo la fe y la vida. También yo me iré reencontrando con mi historia en la ciudad, con mi infancia, con mis años de colegio secundario y universidad, con mis afectos, con mi vida familiar”, agregó.

Cómo fue la ceremonia para Jorge García Cuerva

La ceremonia comenzó a las 14 horas en el interior de la catedral, con una masiva concentración de fieles porteños en la Plaza de Mayo. En tanto que previamente -entre las 12 y 12.10- se hicieron replicar las campanas de todas las iglesias porteñas saludando al nuevo arzobispo.

La misa es concelebrada por el presidente del Episcopado Oscar Ojea y obispos de todo el país. La ceremonia comenzó con la profesión de fe y el juramento de fidelidad de García Cuerva; y luego el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, le impuso el palio arzobispal que le fue entregado por el papa Francisco días pasados.

Todas las parroquias, iglesias, capillas, colegios, comunidades religiosas y movimientos laicales de la ciudad suspendieron este sábado, entre las 12 y las 17, sus actividades litúrgicas y pastorales para que los fieles puedan sumarse a la celebración en la Plaza de Mayo.

De la ceremonia participó el presidente Alberto Fernández y parte del gabinete nacional; como el canciller Santiago Cafiero y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Quién es Jorge García Cuerva, el nuevo arzobispo porteño

Nacido el 12 de abril de 1968 en Río Gallegos, García Cuerva cuenta con una importante trayectoria académica -es abogado y teólogo- y además posee una profunda inserción pastoral: fue capellán de varios penales y secretario de la Pastoral Carcelaria del Episcopado y se desempeñó como párroco en la populosa villa La Cava, en San Isidro, así como en otras villas del conurbano bonaerense, un verdadero "pastor con olor a oveja", como suele definir Francisco a los curas con ese perfil.

En los últimos días, se conoció lo que es el emblema episcopal de García Cuerva que, con la frase "No apartes tu rostro del pobre", está formado por cinco símbolos: la cruz, el báculo, la tierra, el techo de chapa -que refiere a las villas y la realidad de la pobreza- y la estrella.

De 55 años, García Cuerva es considerado un obispo de gran saber académico, además de contar con una profunda inserción pastoral, especialmente en el ámbito carcelario, y con una importante trayectoria social en los barrios populares del conurbano bonaerense.

"Yo quiero ser el pastor de todos, especialmente de aquellas ovejas más heridas, de aquellas ovejas que más sufren, especialmente de aquellos que se sienten excluidos, marginados y aquellos que sufren la cruz del dolor de la enfermedad", dijo en sus primeras palabras tras ser conocida su designación, semanas atrás.

