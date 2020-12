Hospital Regional: "La guardia de la zona roja tiene sólo 2 médicos trabajando"

Sólo dos médicos quedaron trabajando efectivamente en la denominado guardia roja del Hospital Regional de Río Gallegos, de un total de cinco que venían desempeñándose en el sector. La falta de profesionales y la rotación de médicos han empezado a generar bajas importantes en áreas específicas del nosocomio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, secretario de Administración de la CTA Santa Cruz y trabajador del Hospital Regional Río Gallegos confirmó esta situación crítica y comentó "a veces uno no sabe cual es la planificación o la organización respecto a los contagios, lamentablemente esto se ha mantenido y durante las fiestas van a aumentar la cantidad de contagiados. La situación no ha cambiado y estamos bastantes alejados de la posibilidad de vacunar a un 70% de la vacunación, estamos alejados de todo y tiene que primar el cuidado del personal y extremar las campañas de comunicación para garantizar los cuidados de la gente”.

Ante la consulta respecto a si el achatamiento de la curva generó algún cambio en el Hospital, Jerez aseguró que no, la situación en internaciones y terapia intensiva continúa complicada y dijo que “Al no haber enfermeros ni médicos, se sobrecarga la gente que está trabajando. Me parece que es una política absolutamente equivocada, están por ingresar jóvenes de la UNPA que serían 11 personas, pero no ha habido un ingreso real de gente de la provincia aquí en Río Gallegos”.

Finalizando, Jerez agregó que son pocos los profesionales en la provincia, los Hospitales continúan con los normales problemas y concurrencias a los Hospitales por otros temas. A partir de esto concluyó: “El proceso de enfermedad o patología como diabéticos, presión alta y demás deben acudir al Hospital de igual forma y que hoy no concurren al Hospital por miedo a contagiarse. Esto debe retomarse también en algún momento”.